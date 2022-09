Nery Domínguez: No nos sirve el empate, queríamos los tres puntos y no se nos dio

El argentino Nery Domínguez, jugador de Universidad de Chile, analizó la igualdad sin goles de su equipo ante Coquimbo Unido, resultado que mantiene a los "laicos" complicados con el descenso a Primera B.

"No nos sirve el empate, queríamos los tres puntos y no se nos dio. Era importante mantener el cero, lo buscamos como pudimos y no salió. Hay que seguir, vamos a luchar hasta el final", dijo tras el encuentro a TNT Sports.

Respecto al desarrollo del encuentro, el ex Racing indicó que "no fue vistoso ni bien jugado. El campo tiene un poco que ver también, pero se vio dos equipos que pelean abajo y ninguno quería regalar nada; y el partido se dio así, bastante duro"-

"Tenemos que salir lo antes posible, estamos trabajando cada partido para lograr eso. No nos gusta la posición en la que estamos. Tenemos que seguir trabajando y meterle para el próximo partido", agregó.

Además, el zaguero explicó su cambio al minuto 82, cuando fue reemplazado por el juvenil Renato Cordero. "Salí por una cuestión táctica. Tenía un golpecito en el gemelo pero nada grave", aclaró.