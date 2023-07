Nery Domínguez se proyecta en la U: Claramente me gustaría seguir

El defensor argentino Nery Domínguez afirmó que se proyecta más allá del final de su contrato en Universidad de Chile, pues espera conseguir "cosas importantes" con la institución estudiantil,-

"Mi contrato finaliza a fin de año y la verdad es que me encuentro muy cómodo en el club. Estoy bien, me siento importante, me siento querido. Respeto mucho lo que es el club, me siento muy cómodo. En su momento elegí venir acá", declaró a El Gráfico.

"La gente que se encarga de mi carrera y la gente del club empezarán las conversaciones para ver qué hacemos, pero la realidad es que yo estoy muy contento acá y claramente me gustaría seguir", explicó.

Según detalló, la idea es "más que nada porque quiero conseguir cosas importantes en este club y tanto para mi carrera como para el club sería muy bueno".