Nery Domínguez y llegada de Zaldivia: La gente debe apoyar porque ahora está de nuestro lado

En el lazamiento de los amistosos de verano que jugará Universidad de Chile ante equipos argentinos y Coquimbo Unido, el defensor argentino Nery Domínguez repaldó la llegada de Matías Zaldivia y pidió a la gente que lo apoye.

"En estos casos cada uno siempre tiene su opinión y es válida. Yo como compañero trato de recibirlo de la mejor manera, recién hoy se integró con nosotros", dijo el zaguero trasandino.

En esa línea, agregó que "lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar, que se sienta cómodo lo más rápido posible y que nos brinde lo suyo para este plantel. Cada jugador que venga hay que acoplarlo de la mejor manera para que rinda para el equipo y para el grupo".

Sobre su experiencia con el paso de Independiente a Racing, aseguró que "la decisión siempre es difícil, pero a mí cuando me tocó estar en Rácing me sumé a un cuerpo técnico que conocía y me la hicieron fácil. Después está en uno demostrar y a medida que pasen los partidos la gente debe apoyar poque ahora está de nuestro lado ".

Respecto a los duelos que afrontarán en el verano, advirtió que "estamos contentos con esta clase de partidos. Nos vendrá muy bien y es una exigencia que debemos aprovechar para mejorar".