Nicolás Guerra: La U te exige aspirar a lo máximo

El delantero Nicolás Guerra fue presentado como refuerzo de Universidad de Chile, club al que regresó tras su paso por Ñublense, y afirmó que espera demostrar lo que aprendió en el cuadro chillanejo en un equipo que exige estar al máximo.

"Estoy contento y agradecido de lo que fue Ñublense y estoy al cien por ciento para demostrarlo acá en la cancha", dijo durante una conferencia de prensa.

"Mi primer paso por la U fue bueno al principio, pero no terminó como quería. La decisión de ir a Ñublense fue una de las mejores cosas que me pudieron pasar, ahora se me presentó la oportunidad y no dudé en tomarla, quería este desafío, mostrar en la cancha lo mucho que he crecido", expuso.

"Espero aportar con mi granito de arena para que logremos los objetivos que nos propongamos", declaró el futbolista formado en el cuadro estudiantil.

"Como grupo tenemos que aspirar a lo máximo, la U te exige estar a lo máximo, concuerdo con Leandro -Fernández- que necesitamos tener una mentalidad ganadora. A nivel personal,espero afiatarme al equipo, aportar con goles, asistencias y buen juego", siguió.

Sobre el equipo que formó la U señaló que "me encontré con un maravilloso plantel desde lo humano, son tremendos jugadores, me quedé con buenas sensaciones de mis compañeros, de Leandro que es buen jugador, de Federico -Mateos- que lo conozco de Ñublense y de todos, no podría dejar a uno de lado".

"Vengo a pelear mi puesto, ganarme camiseta de titular y no soltarla más", apuntó.

Para finalizar dijo que "si el técnico me quiere ocupar de lateral, de lateral lo haré...".