Nicolás Guerra: Uno tiene que ser autocrítico, mi primer paso por la U no fue bueno

Nicolás Guerra, delantero de Universidad de Chile, se refirió a su retorno al club luego de dos años en Ñublense, dio a conocer sus objetivos y realizó un repaso a un anterior periodo como jugador estudiantil.

"Estoy contento, quise tomar el desafío de esta nueva oportunidad en la U. Me recibieron muy bien mis compañeros y el cuerpo técnico. Gané mucha confianza en Ñublense. Trataré de disminuir los márgenes de errores dentro y fuera de la cancha, entrenando bien, cuidar mi vida personal, alimentación y en la cancha. Quiero hacer un buen torneo", dijo a Directv.

También se refirió a la interna del club azul con su nuevo entrenador. "Mauricio Pellegrino más que enfocarse personalmente vocaliza mucho al grupo. Ha explicado mucho su identidad de juego. Es un gran entrenador. Donde me ubiquen en cancha haré lo mejor posible", exoresó

"Nunca me hicieron sentir con una presión al compararme con Sergio 'Kun' Agüero, me hizo sentir importante. Uno tiene que ser autocritíco, mi primer paso por la U no fue bueno", agregó. Entre su debut profesional en 2017 y 2020, Guerra jugó 83 partidos y marcó 13 goles con los "laicos".