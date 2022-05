¿Ninguneo? Juvenil de la U bajó el perfil a nivel de Pablo Solari: No le tengo miedo, no es Mess

El joven jugador de Universidad de Chile Daniel Navarrete ha tenido una buena aparición como el lateral derecho del equipo, mostrando un buen nivel ante Huachipato el pasado sábado.

Así, el formado en los azules se animó a hablar, entre otras cosas, del Superclásico que jugarán ante Colo Colo el segundo semestre, teniendo un particular comentario sobre el nivel del argentino Pablo Solari.

En conversación con el programa partidario "Hablemos del Bulla", el defensor comentó sobre las ganas que tienen de poder vencer a los albos. "Hay que sacarse esa mierda que tenemos hace tiempo y ganarle a ese equipo. La gente lo sufre", apuntó.

"Solari es un buen jugador, pero me siento preparado y no le tengo miedo a nadie. No es nada Messi. Estoy preparado para enfrentarme a cualquiera", señaló sobre el "Pibe" del "Cacique".

La U se medirá este sábado a Cobresal en El Salvador, por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional.