No va de titular frente a Colo Colo: jugador de la U de Chile ya no esconde su molestia por su suplencia

Universidad de Chile animará otro Superclásico frente Colo Colo y, como viene siendo costumbre en el equipo de Gustavo Álvarez, lo único claro en la ofensiva es que Leandro Fernández no va de titular.

Lea fue figura del equipo en 2024 con 13 goles y 11 asistencias, pero ha perdido su lugar en el once titular tras una lesión de tobillo. Su actual rol de suplente lo tiene atravesando momentos incómodos en la U.

El periodista Marcelo Díaz reveló la difícil situación que vive el trasandino: "No está cómodo, era la figura del equipo y ya no lo es. Quizás no lo demuestra mucho, pero siento que Fernández está sintiendo la suplencia".

🎙️ Fernández no está conforme con la suplencia en la U de Chile

Marcelo Díaz, en el programa Despierta León, reveló que conversó personalmente con Fernández, y señaló que: "Una vez lo hablé con él y le dije a seguir intentando no más. 'A seguir intentándolo, no pasa nada' me dijo. Esa es su mentalidad". Sin embargo, añadió que "se nota que obviamente no está cómodo" con la situación actual.

Fernández está disponible para el Superclásico de este domingo, pero todo indica que comenzará nuevamente desde el banco. Su participación dependería de la evolución del partido y las decisiones tácticas de Álvarez durante el encuentro en el Monumental.

😔 ¿Por qué Fernández perdió la titularidad en la U?

Tras superar el pinzamiento anterior de tobillo que lo marginó durante casi un mes, Fernández no ha podido recuperar su nivel ni el protagonismo en el esquema de Gustavo Álvarez.

En sus últimas apariciones ante Cobresal (45 minutos) y Audax Italiano (45 minutos), mostró excesivo individualismo y desconexión con el funcionamiento colectivo del equipo.

El argentino se lesionó el 5 de julio ante Unión Española y recién regresó a entrenamientos el 31 de julio. Estuvo 26 días alejado de las canchas, perdiéndose 6 partidos oficiales, incluido el primer Superclásico de la temporada, donde la U venció 2-1 a Colo Colo.

Gustavo Álvarez actualmente cuenta con seis opciones para los dos puestos de ataque: Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra, Lucas Assadi, Ignacio Vásquez y Leandro Fernández.

📊Estos son los números de Leandro Fernández en 2025

Los registros de Fernández este año muestran una notable baja respecto a 2024:

🏟️Partidos jugados: 15 (8 como titular)

⚽Goles: 4 (vs. 13 en 2024)

✅Asistencias: 3 (vs. 11 en 2024)

⌚Minutos promedio: 70.1 por partido