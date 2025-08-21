“Nos querían ganar con trampa”: Histórico azul dispara tras el escándalo que canceló Independiente vs U de Chile

Universidad de Chile no solo perdió la calma en Avellaneda, también quedó envuelta en un bochorno internacional. Tras la cancelación oficial del duelo con Independiente por graves incidentes en la tribuna sur del estadio Libertadores de América, la voz más fuerte fue la de José “Pepe” Rojas, histórico capitán azul y exjugador del Rojo, que disparó contra el club local con un mensaje demoledor.

⚡ ¿Qué dijo Pepe Rojas tras el Independiente vs U de Chile?

En su cuenta de Instagram, el exseleccionado nacional apuntó directamente contra la organización y contra Independiente en el partido de vuelta por los octavos de la Copa Sudamericana:

“No fue accidente. No hubo seguridad”, escribió en sus historias. Luego subió el tono con una denuncia aún más dura:

“Nos querían ganar con trampa, nos mataron a sangre fría. Y hoy quieren lavarse las manos”.

Finalmente, cerró con un mensaje que refleja el dolor de la hinchada azul: “Si no hay desclasificación, cerremos todo por fuera”.

Las palabras de Rojas se leen como un reclamo hacia la falta de garantías en Avellaneda y como un grito de justicia para la U, que clasificaba en cancha pero ahora espera la decisión de la Conmebol en la mesa.

😡 ¿Por qué Pepe Rojas apuntó a Independiente?

El exdefensa conoce bien el mundo Rojo, pues jugó en Avellaneda durante su carrera. Por eso, sus declaraciones tienen un doble valor: habla como referente de la U, pero también como alguien que sabe lo que significa vestir la camiseta de Independiente.

Para Rojas, la violencia no fue un accidente, sino una consecuencia de la falta de seguridad en el estadio. Sus dichos llegan justo cuando la Conmebol evalúa sanciones que podrían dejar a la U eliminada de la Copa Sudamericana 2025, pese a haber sacado ventaja en cancha.

🤔 ¿Qué sanciones arriesga la U de Chile en la Copa Sudamericana tras la cancelación?

El escenario es incierto. La Conmebol ya derivó el caso a su Comisión Disciplinaria, que evaluará sanciones. Universidad de Chile arriesga desde una multa económica hasta la pérdida del partido por secretaría (0-3), lo que significaría su eliminación inmediata del torneo.

El antecedente más cercano —y que juega en contra de la U— es el de Colo Colo vs Fortaleza en abril pasado, donde la cancelación del partido derivó en derrota administrativa, sanción económica y partidos sin público para los albos. Ese precedente pesa fuerte en la balanza y alimenta la tensión en el CDA.

❓ ¿Por qué se canceló el Independiente vs U de Chile?

Por incidentes violentos entre hinchas en la tribuna sur que hicieron imposible continuar el partido.

❓ ¿Qué antecedentes complican a la U de Chile?

El Colo Colo vs Fortaleza de abril 2025, donde Conmebol castigó con derrota administrativa y partidos sin público.

