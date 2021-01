Novia de Angelo Henríquez se enfadó: Los verdaderos hinchas no mandan mensajes feos a una mujer

La pareja del delantero de Universidad de Chile Angelo Henríquez, Andrea Ankovic, publicó un mensaje, muy molesta, tras el Superclásico en que los azules igualaron 0-0 con Colo Colo, y donde el atacante pudo cambiar la historia con una jugada en que tuvo la opción de marcar ante Brayan Cortés.

La mujer croata usó su cuenta de Instagram para reclamar por los numerosos mensajes de odio que recibió tras el encuentro, atacando así a los falsos hinchas.

"El fútbol no se vive en redes sociales. Los verdaderos hinchas no se dedican a dejar comentarios y escribir mensajes. Los verdaderos hinchas son primero personas, en la primera línea del estadio y los primeros en ayudar cuando su país los necesita", comenzó.

"Son primeros en ayudar después de un terremoto y un tsunami, porque son un grupo y saben cómo organizarse como grupo, mucho más rápido que de forma individual", continuó Ankovic.

La ingeniera civil dijo que los verdaderos hinchas "no son los primeros en tunar el teléfono después del clásico, No son los que mandan mensajes feos a una mujer. No me voy a callar. Ustedes no son hinchas, no son ni hombres".

"Esto es abuso, sin importar que es online. Los verdaderos hinchas se juntan con amigos, comentan el partido, critican y dicen lo que les da la puta gana, pero dejan el fútbol en la cancha y son humanos afuera de ella", completó.