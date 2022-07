Ojeda: No importa dónde se juegue, sabemos que vamos a estar acompañados por la gente

El jugador de Universidad de Chile Emmanuel Ojeda abordó el problema que enfrenta el cuadro "laico" tras la imposibilidad para ser locales en el Estadio Santa Laura, por el estado del campo de juego, y declaró que no importa en qué recinto disputen sus próximos duelos, pues siempre estarán bien acompañados por la hinchada.

"Como vieron todos, no se puede jugar en esa cancha, en el partido anterior que jugamos ahí estaba en muy mal estado. Entrenamos una cosa y por el estado de la cancha no la pudimos hacer, pero creo que un jugador está preparado para jugar en cualquier cancha y estadio, y vimos en el partido anterior que la gente acompaña", señaló el argentino.

"No importa donde se juegue, sabemos que vamos a estar acompañados por la gente", siguió el futbolista de los "laicos", que también se refirió al presente deportivo: "El equipo está bien. Si no hacemos goles, no depende solo de los delanteros, es un trabajo en equipo la llegada al gol. Se mejoraron muchas cosas y partido a partido se van a ir viendo".

También apuntó que "la U está para grandes cosas, hay buenos jugadores y plantel. Hay que afinar, reducir el margen de errores y vamos a estar mucho mejor, estamos para pelear".

"Los halagos los tomo con tranquilidad, siempre es lindo recibir el cariño de la gente y de mis compañeros, pero los tomo con tranquilidad, recién llegué al club y creo que puedo dar más de mí", dijo obre algunos elogios que le han entregado por sus buena actuaciones.

Finalmente, le preguntaron si le había tocado la experiencia de estar en un equipo en el cual tuvieran que buscar estadio, como le ocurre ahora a la U, expuso que "vengo de jugar en un solo club -Rosario Central- y tenía estadio propio. Sí me ha tocado, por temas de la pandemia, hemos hecho de local en otros estadios y solo pasé esa experiencia".

La U enfrenta a Ñublense este domingo desde las 17:30 horas, en un estadio por confirmar.