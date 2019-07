Osvaldo González fue presentado en la U: Tengo una fe tremenda que vamos a salir adelante

El defensa Osvaldo González fue presentado este lunes como nuevo refuerzo de Universidad de Chile y afirmó, ante los medios presentes en el Complejo Deportivo Azul (CDA), que toma con responsabilidad su llegada como referente y que tiene "una fe tremenda" en ayudar al equipo a superar el irregular momento deportivo.

"El momento de la U es difícil, pero tenemos fe que lo vamos a sacar entre todos juntos. Estoy convencido que será así. Los momentos anteriores fueron lindos, pero el fútbol es actualidad, es día a día. Tengo una fe tremenda que esto lo vamos a sacar adelante", sostuvo "Rocky".

En la misma línea, señaló que "me la jugaré toda por demostrar la clase de jugador que soy. En los últimos partidos hemos salido de la parte de abajo, vamos bien y esperamo ratificarlo ante Palestino".

Al ser consultado por un futuro retiro en el equipo, el zaguero de 35 años fue enfático: "Creo que me quedan un par de años a buen nivel." Y sobre las críticas a su edad, comentó que "por dentro me siento de 20 años. Cuando corran los partidos verán cómo estoy físicamente y ahí podrán hablar si estoy viejo o no".

Por último, destacó la positiva convivencia que ha sentido desde que se integró al equipo y apuntó que será el técnico Alfredo Arias quien tiene la decisión sobre los titulares del equipo.

"Yo intentaré entrenar lo mejor que pueda y el profe tendrá la decisión. Los que estén mejor deberán jugar, así ha sido siempre", sentenció.