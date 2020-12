Pablo Aránguiz: Estoy contento de volver con un gol y que la lesión haya quedado atrás

El volante de Universidad de Chile Pablo Aranguiz, quien volvió a jugar después de más de dos meses por una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, valoró su regreso y destacó el apoyo del club y su familia en el largo proceso de recuperación.

Aránguiz, quien anotó en la victoria por 3-1 de los "azules" ante Audax Italiano, dijo al CDF que "estoy feliz de volver a jugar, que era lo que más deseaba, me recuperé bastante bien. Estoy contento de volver con un gol y que la lesión haya quedado atrás".

Además, añadió que "me recuperé bien con la ayuda de los médicos y los kinesiólogos, que hicieron un excelente trabajo, y de mi parte que siempre tuve la mejor disposición para volver al 100 por ciento. La suspensión del clásico (ante U. Católica) me vino bien para prepararme mejor".

Finalmente, sostuvo que "es un conjunto de emociones, de mi familia y amigos que siempre me apoyaron en todo momento, me dijeron que no me echara abajo. Por algo pasan las cosas, eso me recalcaba mi familia, mis compañeros y todos", cerró.

El próximo duelo de la U será con Iquique, este domingo a las 10:30 horas (13:30 GMT), en el Estadio Nacional.