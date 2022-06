Pablo Aránguiz: Nunca se me pasó la idea de dejar la U

El jugador de Universidad de Chile Pablo Aránguiz repasó los complejos momentos que le tocó pasar en el cuadro estudiantil y afirmó que nunca pensó en la idea de dejar la institución.

"Me han tocado momentos malos en el club, pero he tenido la valentía de sobreponerme. No se me pasó jamás la idea de dejar el equipo. El apoyo de la familia es muy importante", explicó en conversación con DirecTV.

"Estoy enfocado en la U' trabajando con el mayor profesionalismo en el club y, si el rendimiento lo permite, en algún momento tener la oportunidad de jugar en el fútbol internacional", explió en relación a algunas de sus metas personales.

En esa línea, aportó que con los azules "queremos luchar en la parte alta del torneo. Estamos bien, preparándonos de la mejor manera. Queremos adaptarnos rápidamente a la idea de Diego López y conseguir cosas importantes para el club".

También se manifestó a favor de un eventual paso de Eugenio Mena a los azules, pues "al club y al fútbol chileno le haría muy bien su regreso a la U, es un gran jugador y una gran persona. Mauricio Isla siempre se declaró hincha de la U, pero habrá tenido sus razones para fichar en la UC", añadió.

Sobre el portero Hernán Galindez, apuntó que "se ve normal en el día a día, es un compañero muy cercano, bueno para hacer chistes. No nos ha dicho nada sobre una posible partida del club.

"Creo que hasta ahora el mejor jugador del torneo es Víctor Méndez, es un gran jugador, muy dinámico", cerró.