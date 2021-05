Pablo Aránguiz: Salimos a enfrentar cada partido con la aspiración de ganar

El volante de Universidad de Chile Pablo Aránguiz enfrentó las críticas por el juego del equipo y aseguró que siempre salen a la cancha con la intención de sumar de a tres. Además, recordó que el objetivo del equipo es pelear el torneo.

"Todos saben que somos un equipo grande y cada compañero tendrá su opinión. La prensa también, sabrá o dirá si jugamos como equipo grande o no. Nosotros salimos a enfrentar cada partido con la aspiración de ganar y nos preparamos duramente en la semana para cada fin de semana conseguir los tres puntos", señaló este viernes.

"Somos un equipo grande que siempre estará en la mira de todos, está en la obligación de siempre pelear en la parte de arriba por lo que genera y es la U", agregó.

Tras insistir en que está dispuesto a aportar al equipo en la posición que el DT estime conveniente utilizarlo, Aránguiz apuntó que "el fin nuestro es que cada fin de semana consigamos tres puntos, creo que lo hemos hecho bien, quizás estamos al debe, estamos recién empezando el torneo y obviamente no debemos tener margen de error si queremos estar peleando en la parte alta. Esta semana ha sido intensa, venimos de un triunfo y el domingo vamos a ir con todo a antofagsata para continuar esa racha positiva".

También el ex Unión Española apuntó que está dispuesto a asumir el desafío de reemplazar a Marcelo Cañete,"que sufrió una lesión grave y nos hará falta sabiendo la calidad de jugador que es. Me siento capacitado para tomar ese rol en la posición que me toque".

"Ya no podemos tener más margen de error si queremos pelear en la parte alta. Es un equipo grande que siempre está en la obligación de conseguir cosas importantes, y obviamente es nuestro objetivo, vamos a aspirar a eso", completó Aránguiz.

Aún sobre las críticas al juego, dijo que "para llegar al título tienes que ganar, da igual si juegas mal y ganas, te vas a quedar con los tres puntos igual. Nos gustaría siempre ganar, ojalá 3-0 ó 4-0 todos los partidos sabiendo que hay un rival por delante que también se juega sus cosas".

"Creo que estamos capacitados, tenemos plantel y estamos confiados que podemos ser campeones, es lo que queremos y nuestro objetivo y quizás de todos los equipos del fútbol chileno. Estamos muy unidos, alegres. Ojalá el domingo nos quedemos con los tres puntos para tranquilizar a la gente y que se sienta un poco más alegre", completó.

La U enfrenta el domingo a Antofagasta por la séptima fecha, desde las 15:30 horas.