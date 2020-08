Pablo Aránguiz y su continuidad en la U: "Tienen la primera opción, me quiero quedar"

Pablo Aránguiz, volante de Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de continuar en el cuadro azul en la temporada 2021 y afirmó que le gustaría seguir en el equipo.

"En lo personal, lo he dicho en otras entrevistas, me gustaría quedarme. Sé que depende de mí, tengo que hacer las cosas bien. La U tiene la primera opción, y en lo personal me quiero quedar", comentó Aránguiz en ESPN.

El volante del pase del volante de 23 años pertenece a FC Dallas de la MLS, y su cesión con la U termina a fin de año.

Consignar que la dirigencia de Azul Azul también tiene interés en que el jugador continúe en la siguiente temporada, aunque todo depende de los recursos económicos que tengan para concretar el fichaje.

Además, Aránguiz se refirió al retorno a las prácticas y las dificultades tras cuatro meses de receso.

"Se nos hizo difícil volver, empezaron los dolores musculares, nos sentíamos lentos, menos buenos de lo habitual. No es lo mismo entrenar a full como lo hacíamos. No es lo mismo estar parados dos o tres semanas, como pasa en las vacaciones, a estar cuatro meses", cerró.