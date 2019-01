Pablo Parra y el duelo ante Melgar: La altura es excusa, solamente tenemos que ir por el triunfo

El ex Cobreloa además aseguró que confían en realizar un buen cometido porque la pretemporada fue "muy intensa".

El volante de Universidad de Chile Pablo Parra, se refirió al crucial enfrentamiento que disputará el cuadro azul frente a Melgar en Perú, el martes 5 de febrero, por la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

Parra, aseguró en conferencia de prensa, que "solamente tenemos que hacer un buen partido, la altura (2.300 metros sobre el mar) está de más. Tenemos que salir a jugar como dice el profe. La altura es excusa y solamente tenemos que ir por el triunfo".

Además, agregó sobre dicho duelo que "no tendría porqué irnos mal, tuvimos una pretemporada muy intensa. Se trabajó muy bien y con los partidos que hemos hecho, creo que llegamos muy bien a la Copa".

Sobre las incorporaciones, el ex Cobreloa señaló que "van a llegar refuerzos y la competencia va a ser mayor. Ahora llegó Campos Toro que es un gran jugador, y yo solo tengo que aprovechar la oportunidad de que estoy siendo titular, pero hay otros compañeros que también lo quieren hacer".

Acerca de su posición en el campo de juego, el jugador afirmó que "la verdad es que de puntero es donde más he jugado y rendido, me siento muy cómodo jugando en esa posición, porque puedo entrar al área y definir. Me gusta ese puesto".