Palestino puso a la venta entradas para duelo con la U y alto costo a las visitas causó molestia

Palestino puso este lunes a la venta las entradas para el partido contra Universidad de Chile por la octava fecha del Campeonato Nacional, a jugarse en La Cisterna.

El alto precio que el cuadro "árabe" dispuso para los hinchas visitantes, a 20.000 pesos, causó molestia en la parcialidad azul, que expresó su indignación a través de las redes sociales.

Los boletos, que están a la venta a través de Ticketplus, cuestan desde los 12.000 pesos para Tribuna Local Norte y Tribuna Local Sur, ambos para seguidores del equipo local, mientras Tribuna Local Preferencial, para hinchas de Palestino, y Visita Preferencial tiene un valor de 20.000.

Revisa algunas críticas de seguidores de la U:

20 mil pesos la entrada más barata para el partido contra palestino, no será mucho??? Por suerte puedo costearlo pero igual no voy a ir, no voy a fomentar este tipo de cosas que lo único que hacen es alejar más a las familias de los estadios. #VamosLaU