Paulo César Autuori: Si me llaman de la U lo analizaré

El técnico brasileño Paulo César Autuori fue propuesto como técnico de Universidad de Chile por Andrés Weintraub, presidente del Consejo Azul, director de Azul Azul y representante de la casa de estudios en la mesa que dirige a los "laicos".

La postulación del ex adiestrador de Cruzeiro, equipo con el que ganó la Copa Libertadores en 1997, fue realizada entre funcionarios, estudiantes, un ministro de la Corte Suprema y un abanderado de Los de Abajo, según informó La Cuarta conforme a una carta publicada por El Periscopio.

El aludido se mostró sorprendido con la noticia, pero dijo que en el caso de ser contactado por la U, lo analizará.

"Estoy sorprendido, pero abierto a cualquier posibilidad. Si me llaman, lo analizaré, no me cierro a nada. Universidad de Chile es un club grande de Sudamérica y merece respeto", señaló a La Cuarta.

El brasileño ganó dos veces la Libertadores, una con Cruzeiro y otra con Sao Paulo, equipo con el que además logró el título en el Mundial de Clubes.

Además de Autuori en la U esperan concretar reuniones con Ramón Díaz.