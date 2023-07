Pellegrino: De golpe no nos vamos a transformar en uno de los mejores equipos de la U en la historia

El entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, reconoció que un aspecto a corregir son los retrasos al ingreso a lascancha tras los entretiempos, motivo por el que fue suspendido con un partido por el Tribunal de Disciplina; también habló sobre el crecimiento que ha logrado su escuadra.

"Las medidas y las normas son buenas siempre y cuando ayuden a mejorar el espectáculo. Cuando el equipo pisa el campo segundos más tarde es algo que tenemos que corregir, a veces se te pasan algunos aspectos que tenemos que tratar de corregir como institución", explicó en conferencia de prensa.

El DT, que reflexionó tras la caída ante Unión Española del pasado lunes, afirmó que durante la semana "nos hemos preparado de la mejor manera posible, sabiendo que tenemos un buen rival adelante -Palestino-. Un equipo que siempre ha estado allá arriba, es un rival de peligro y es una buena prueba para nosotros, para seguir mejorando".

Sobre la manera en la que cubrirá la banda izquierda, dijo que Yonathan Andía "ha jugado minutos en esa posición, es un jugador de experiencia, al que le toque creo que está preparado para competir. Al final, siempre si el partido saldrá bien diremos que fue un buen partido, un buen planteo. Tenemos jugadores para ese carril".

"Cada partido ofrece una oportunidad de seguir mejorando el aspecto futbolístico. Los equipos nunca mejoran de una manera lineal porque la competición es difícil, tenemos equipos con buen nivel como Palestino. Será un partido difícil, pero queremos competir y ponernos a prueba", expresó.

"Uno se tiene que centrarse en el juego y este equipo está haciendo muchas cosas bien y creciendo mucho, en todos los aspectos; eso no quiere decir que va a ganar todos los partidos o que de golpe nos vamos a transformar en uno de los mejores equipos de la U en la historia", indicó sobre el rendimiento.

También fue consultado sobre cuáles son sus objetivos y apuntó que decir que "un objetivo para mí puede ser fichar a un jugador de dos metros o uno rápido, que jueguen jugadores de la cantera, que el equipo juegue 10 metros más adelante".

"Tengo una expresión de deseo, un objetivo es que el equipo tenga un rendimiento superior al del último lunes, que estemos más concentrados. Esos son objetivos tangibles, siempre en el deporte estamos adivinando qué va a pasar en seis meses y hay 10 equipos arriba que pueden pelear el torneo y llega un solo", siguió.

"Es difícil centrarse realmente en lo que depende de noostros cuando hablamos de la tabla, al final uno puede mirar y ahí es donde se hace el balance de lo que hizo el equipo. Mi objetivo sería que me gustaría es que fuéramos una aplanadora de punta a punta, pero esto no es así, en el deporte pasa pocas veces, esto tiene vaivenes... mi objetivo es que el sábado hagamos un mejor partido que el que hicimos el lunes", declaró.

También exculpó de las críticas a Emmanuel Ojeda, pues afirmó que no tuvo responsabilidad en los tres goles de U. Española y se refirió a Darío Osorio: "Lo he puesto en partidos porque creo que es físicamente fuerte, es una posición que no es específica de él que en cierto momento podría hacerlo".

Para finalizar explicó que no le gusta hablar de resignación ante la imposibilidad de sumar fichajes, pues cree que es algo que "veo difícil, es difícil que lleguen ahora, esos futbolistas que apuntamos volvieron a jugar, lo veo complicado, pero ahí queda".