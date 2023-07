Pellegrino: El club expresó que es difícil sumar jugadores si no vende a Darío Osorio

El director técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, reconoció que es difícil que sume refuerzos para el segundo semestre y advirtió que esta situación depende de una posible venta de Darío Osorio.

Consultado en conferencia de prensa sobre su parecer señaló: "Creo que en las instituciones las opiniones personales no son tan importantes como el proyecto deportivo. Acá lo más relevante es que es un momento difícil para fichar jugadores. El presupuesto está por encima de los deseos del entrenador".

"Manuel Mayo y yo estamos de acuerdo en casi todos los aspectos deportivos. Ambos dependemos del presupuesto del club, que nos dijo que es difícil sumar jugadores si no vendemos a Darío Osorio. El club viene arrastrando momentos difíciles y de a poco se quiere poner de pie. No podemos pasar de cero a 100", cerró sobre el tema.

Por otra parte, evitó referirse a una posibilidad de partida de Matías Zaldivia: "Yo no puedo controlar lo que va a pasar más adelante. No sabemos nada y no depende de nosotros. No me voy a preocupar por algo que no sucedió".

En otra línea, se refirió al regreso de Jeisson Vargas: "Lleva tres entrenamientos con nosotros, así que es difícil hacer una evaluación para saber si lo tendremos en cuenta. Ningún entrenador deja fuera a un futbolista que esté dando rendimiento. El tiempo dirá".

Avanzando en la conversación, Pellegrino palpitó el duelo con Huachipato: "Tenemos que centrarnos en el partido con un equipo que es para mí uno de los mejores de la liga. Tenemos que estar centrados y enfocados en eso. Obviamente hemos intentado trabajar diferentes maneras, tenemos claro cómo lo vamos a hacer, pero va a ser un partido complejo".

Finalmentem tuvo palabras para la situación de Leandro Fernández: "Por suerte está entrenando bastante bien. Hoy le hemos mandado a hacer unas pruebas y estamos contentos con cómo está entrenando. Mañana vamos a decidir, es probable que esté con el equipo".