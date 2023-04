Pellegrino por posición de Assadi: Por dentro puede ser más influyente

El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, hizo la previa del duelo que el elenco azul jugará este domingo ante Audax Italiano por la fecha 10 del Campeonato Nacional y aseguró que al joven mediocampista Lucas Assadi se ve mejor por dentro.

"Si lo he probado es porque creo que podemos jugar así. Es una posibilidad y por eso hemos trabajado de diferente manera. Lo probamos en estos partidos, con River lo hicimos en algunos aspectos y en otros no tan to, pero este rival es diferente. Vamos a tratar de que podamos competir en nuestras condiciones y de ahí imponernos", dijo.

"Obviamente creo que Assadi por dentro puede ser más influyente. Cuando una organización funciona, el talento se ve potenciado", añadió.

"No hemos jugado partidos oficiales de esta forma. Hay que darle tiempo. Lucas desde adentro puede ser más influyente en ofensiva", complementó.

Respecto a lo que se viene ante Audax, Pellegrino adelantó que "tenemos un partido difícil por varios factores. Primero porque hace ya varias semanas que no jugamos partidos oficiales y eso siempre abre una interrogante. Ellos tuvieron un partido de Sudamericana, nosotros partidos amistosos, pero nunca es lo mismo, y teníamos ganas de competir. Para nosotros Audax ha sido un rival complicado, el año pasado, en el amistoso que jugamos este año, y es un buen equipo que tiene menos puntos de los que debería. Se le agrega el tema del césped sintético donde ellos tienen una mejor adaptación".

Pellegrino contó que tiene descartado a Renato Cordero y a Darío Osorio: "Renato tuvo una contractura, y lo estamos evaluando, y no lo queremos arriesgar, y se complicó lo de Darío. Entrenó un poco acá, se fue agravando la situación y no pudo salir hasta el día de hoy. Teníamos pensado que entrenara con el equipo, pero no ha podido entrenar y creemos que la próxima semana podría estar con nosotros", expresó.

Respecto a los jugadores que arriesgan perderse el próximo duelo ante Universidad Católica por acumulación de amarillas, Pellegrino fue claro: "No, la verdad es que no (habrá cuidados). Soy de la idea de que los jugadores deben competir al máximo. Todos los partidos son de tres puntos, más allá de lo que significa el clásico, pero quiero que los jugadores se concentren en estos 90 minutos, y si son amonestados mala suerte, pero hay compañeros preparados", dijo.

Sobre la presencia de Leandro Fernández, el DT azul evitó referirse a una eventual titularidad: "Están los tres delanteros bien, y hay muchos jugadores bien. Es bueno que estén preparados porque nos da muchas opciones, hemos pensado en varias opciones. Ellos han jugado con dos delanteros, con tres, con cinco defensas y eso a veces en un césped que no manejamos vamos a tener que estar muy despiertos", comentó.