Pellegrino sobre su posible continuidad: No he hablado con nadie ni me han comunicado nada

El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, reiteró que le gustaría seguir en el club azul y contó que él propuso tener un solo año de contrato, aunque de momento no ha sostenido contactos con la dirigencia para extenderlo por el 2024.

Al ser consultado sobre si le hugiera gustado jugar esta temporada en el Estadio Nacional, replicó que "sin duda, creo que es el mejor escenario; hoy hay bonitos estadios en Chile, pero el Nacional es un estadio con mucha historia y recuerdo ver las imágenes de la U desde afuera, desde Argentina, en ese estadio, por eso siempre tuve la ilusión de jugar un partido ahí por colegas que han trabajado aquí y me lo han comentado".

"Este año no pudo ser porque el tema del público ha sido con muchos vaivenes, tenemos un potencial enorme que es nuestra gente, nuestra hinchada que es fantátsica, en momentos difíciles siempre está y en partidos casi definitorios vamos a tener en dos de estos tres la opción de jugar con nuestro publico. Hubiera sido fantástico", declaró.

"Si va a ser el año que viene bienvenido sea para el club y nuestra gente. En este momento lo más importante es qué vamos a hacer y dejar un poco el tema del entrenador ahí porque para mí es más importante lo que vamos a poder lograr si entramos a la Sudamericana", añadió.

"Lo del entrenador, no he hablado con nadie al respecto, nadie me ha comunicado nada, estoy centrado en los partidos y veo a la institución con derecho a reflexionar hasta el final. Cuando firmé contrato con la U la oferta de la U eran dos años, yo insistí mucho que fuera un año, para mí los clubes necesitan revisar permanentemente las expectativas, lo que esperan de uno. Me siento tranquilo con eso porque no hay tantas ataduras de ningún lado y el club tiene libertad de accionar", completó.

Pellegrino contó que contempla a Matías Zaldivia para el duelo del viernes contra Coquimbo Unido, pues llegó bien de su periplo con la selección, y valoró la evolución de Cristián Palacios, quien ha aportado con goles a la U.

"Todos los jugadores tienen sus momentos, más y menos, creo que los jugadores cuando juegan es porque el entrenador les está dando un mensaje y cuando no juegan es porque un compañero está mejor. Si hay algo que necesitamos es tener mucha competitividad, dará frutos en luchar por la posición, lo he vivido como futbolista al tener compañero de jerarquía, que te hacen elevar el nivel", explicó.

La U enfrenta el viernes a Coquimbo, desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.