Pellegrino y la derrota ante Unión Española: Es difícil analizar cuando no te sale nada

Mauricio Pellegrino, entrenador de Universidad de Chile, repasó la caída de 3-0 contra Unión Española en Santa Laura, resultado que dejó a su escuadra sin liderato al término de la fecha 17 del Campeonato Nacional.

"No estuvimos atentos, después buscaremos las razones. Cada contra del rival era una acción de peligro, sobre todo en la primera parte. Cambiamos unas cosas posicionalmente. En el segundo tiempo nos hacen el tercer gol rápido y ahí el partido nos deja sin fuerzas", dijo en conferencia de prensa.

"Hay que seguir, son cosas que pueden pasar. Duele mucho, pero hay que aprender de esta situación. No hay mucho análisis técnico-táctico, porque no salió nada. No estuvimos (al nivel) todos, desde el entrenador a los jugadores Es una cuestión del equipo. Lo intentamos de todas maneras y no pudimos. Es difícil analizar cuando en un encuentro no te sale nada", añadió.

"Con el partido 2-0 tratamos de ser pacientes y reacomodar las cosas. Después, el equipo salió fuerte y nos hacen el tercer gol. Cuando las cosas no salen bien todo está mal visto, hasta los cambios del entrenador, y es normal", sumó, respecto a las modificaciones realizadas en tierra derecha del duelo.

"Esto es un juego. Uno no tiene un buen día y el rival te hace pagar con un nivel de eficacia alto. Sus delanteros han hecho un encuentro muy preciso. En el segundo tiempo hicieron el gol y se dedicaron a replegarse".

El DT destacó que "este equipo siempre ha competido muy bien" y que "el nivel de entrega y de actitud fue superior al nivel futbolístico", disposición que los puso en "un lugar de privilegio" en la tabla: "Que un partido no nos salió, bueno, tenemos que aprender".

"Ojalá que el próximo partido podamos dar una mejor versión. Antes el equipo no estaba para brillar ni ahora está para tirarlo por abajo. Hay que seguir. En este momento hay que ganar todos los partidos que se puedan para estar con el lote de arriba. Está todo muy comprimido y con mucha paridad. Esperemos que no nos afecte", dijo Pellegrino.