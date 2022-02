Pelusso "aprobó" la llegada de Brun a la U: Ha sido uno de los mejores del torneo uruguayo

Alvaro Brun llegará a Universidad de Chile, reforzando el puesto de volante de contención. El jugador de 38 años no es muy conocido en nuestro país, por lo que su arribo no satisface a todos. El ex entrenador laico, Gerardo Pelusso, lo respaldó en conversación con El Mercurio.

"Puedo decir que Brun ha sido en los últimos años uno de los mejores y más regulares del torneo uruguayo. Gente que ha trabajado y trabaja con este volante me contó que es líder dentro y fuera de la cancha, muy buen compañero y tremendo profesional", mencionó.

Por otra parte, la incorporación del uruguayo no termina de convencer a dos históricos del conjunto azul, quienes apuntaron, en el referido diario, contra el gerente Luis Roggiero y expresaron su preferencia por Marcelo Díaz.

"No es conocido. Creo que debió ser Marcelo Díaz. El gerente ecuatoriano no conoce lo que es la U, la identificación de la gente con el equipo, y lo que significa ser jugador desde las cadetes", dijo Héctor Hoffens, ex delantero universitario.

"En este tiempo de las sociedades anónimas parece que el único objetivo es el dinero. A lo mejor este uruguayo la rompe y es un gran aporte. Pero en ese puesto Marcelo Díaz es un jugadorazo. Se les cayeron dos sopciones de Argentina y ahora parece que traen por traer", refirió César Vaccia, DT campeón en 1999 y 2000.

Brun, capitán de Montevideo City Torque, arribará a Universidad de Chile en calidad de préstamo por un año, vínculo que podrá ser extendido a final de temporada.