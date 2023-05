Periodista agredida en el clásico universitario: Jugadores y el DT de la U se portaron muy bien

Daniela Alegría, periodista de La Magia Azul, volvió a referirse a la lamentable y cobarde agresión que sufrió en medio de los incidentes que provocaron la suspensión del clásico estudiantil entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio "Ester Roa" de Concepción.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, señaló: "Justo al momento en que ingresaron los hinchas a la tribuna, yo me encontraba ahí mismo, junto a mi hija y mi sobrino. Me paré a grabar y seguí a estos tipos mientras se devolvían al túnel para escapar".

"En ese momento, de frente llegó alguien, me empujó y me caí al suelo, me dio un golpe y me quitó el celular. Traté de seguirlos corriendo, pero no tuve resultados", añadió.

"Más allá de lo material, siento pena y decepción del actuar que tuvo ese integrante de la barra de Los de Abajo, ya que pertenezco a un medio partidario, que con mucho amor y respeto hace su trabajo para informar al hincha azul", siguió en la misma línea.

"La gente que hizo esto viste los mismos colores que yo. Antes de ser periodista, fui barrista toda mi vida. No me cabe en la cabeza que agredir a una mujer por estar grabando una situación sea lo adecuado. Claramente, tendré más cuidado, y es una lástima, porque al final parece que la delincuencia le está ganando al fútbol".

Finalmente, habló de ayuda que recibió por parte de futbolistas y funcionarios de la U: "Se portaron un siete, atendiéndome una herida que tengo en mi mano y conteniendo la situación, por la pena de haber perdido mi instrumento de trabajo. Me ofrecieron toda la ayuda posible. Los jugadores también se portaron muy bien, cuando me atendió el cuerpo médico, se acercaron Cristóbal Campos, Luis Casanova y el DT a darme un empujón anímico".