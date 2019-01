"Por indumentaria para nosotras": El movimiento de hinchas de la U que buscan igualdad con hombres

Hinchas de Universidad de Chile crearon una campaña a través de redes sociales en la que solicitaron al club empatizar con un problema que resulta obvio: necesitan indumentarias hechas a la medida del cuerpo femenino, ya que se encuentran incómodas al tener que usar ropa masculina para vestir con los colores de su equipo.

"Queremos ir mucho más allá de la camiseta. No hay un buzo que a mí me acomode, porque me va a quedar corto si hago que me quede bien de cintura, explicó a Al Aire Libre en Cooperativa Damaris Parra, una de las impulsoras del movimiento "Por indumentaria para nosotras".

"Queremos que se nos entregue el espacio como hinchas también, y queremos también tener ese espacio que nos corresponde, que es más allá de una camiseta, una camista rosada. Queremos apuntar a la indumentaria, porque no existe", agregó.

Con la etiqueta #PorIndumentariaparanosotras las seguidoras del cuadro estudiantil buscaron la atención club, compartiendo principalmente un mensaje mediante Instagram.

"Somos mujeres de todas las edades, hinchas del Club Universidad de Chile, las cuales buscamos hacer notar que la indumentaria creada por Azul Azul en conjunto con Adidas, es pensada sólo para el género masculino, lo cual muchas veces provoca que esta indumentaria nos quede grande, larga e incómoda", rezaba el comunicado.

"Buscamos que la indumentaria sea de libre elección, de todas las tallas y tamaños para nosotras, sin la necesidad de imponer gustos ni discriminar la forma corporal de cada una de las camaradas", agregaron.

La respuesta de la U

El conjunto laico empetizó con el sentir de sus seguidoras y rápidamente respondió a sus pedidos. Mediante su cuenta de Twitter, la U aseguró que "a partir de la próxima semana estará disponible nuestra camiseta 2019 para ustedes".