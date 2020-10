¿Por qué #FueraBeausejour se transformó en tendencia en redes sociales?

La derrota de Universidad de Chile por 3-0 en el clásico ante U. Católica caló hondo en los hinchas azules, los que este martes irrumpieron en redes sociales aunque apuntando a un futbolista en específico: Jean Beausejour.

En Twitter el #FueraBeausejour se convirtió en tendencia por las diversas críticas contra el lateral izquierdo el que fue tratado de "viejo", "mercenario" y "regalón de la prensa", entre otros muchos otros calificativos negativos.

La razón por la que los fanáticos se ensañaron con el histórico seleccionado chileno tiene que ver con imágenes exhibidas por el Canal del Fùtbol (CDF) en las que se compara al ex Wigan con Fuenzalida y se ve a un ofuscado Beasejour que retó y discutió con casi todos en el clásico.

Esto, sumado al rendimiento del jugador el domingo pasado, determinó el enojo de los fanáticos.

Eso sí, hay muchos que usaron el mismo hastag para salir a defender y a mostrar su molestia por los hinchas que piden la salida del jugador.

Aca no es color de piel, es rendimiento futbolistico #FueraBeausejour son los costos de jugar en un equipo grande

El Bose es uno de los mejores laterales del fútbol chileno en su historia? Si.

Jean está para ser titular en un equipo? No.

El fútbol homenaje NO es necesario y un jugador NO puede mantenerse solo por su palmarés.

Hablemos de fútbol pero por favor sin racismo. #FueraBeausejour