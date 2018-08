Presidente de Atlas: La gente me decía que Angelo Henríquez salía llorando del entrenamiento

Gustavo Guzmán aseguró que el delantero "desgraciadamente no dio".

El presidente de Atlas, Gustavo Guzmán, aseguró que la venta de Angelo Henríquez a Universidad de Chile se debió a la disconformidad que había en la entidad de Guadalajara tras el fichaje del delantero chileno.

"Henríquez se vio bien cuando lo seguimos, nos gustó, pero desgraciadamente no dio. La semana pasada, que me tomé unas vacaciones, me decía la gente: 'Henríquez está saliendo llorando del entrenamiento', por eso acepté la oferta de la Universidad de Chile", dijo Guzmán en declaraciones que reproduce Mediotiempo.

Henríquez fue oficializado este martes en la U y firmó por un contrato por tres años luego de un frustrado paso por Atlas, donde apenas convirtió dos goles.