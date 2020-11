Presidente de Azul Azul: Estamos evaluando a técnicos que busquen ser protagonistas

Cristian Aubert, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, comentó la búsqueda de entrenador y aseguró que el técnico que llegue al club debe tener como objetivo tener un protagonista y que salga a buscar y ganar los partidos.

"Los técnicos que estamos evaluando deben tener esa característica. La U siempre debe tratar de ser un equipo protagonista, que salga a buscar y ganar los partidos, que pelee los campeonatos y clasifique a copas internacionales", dijo el dirigente a El Mercurio.

Sobre la caída de las negociaciones con Martín Lasarte, Aubert no dio detalles: "Es una buena opción. Intentamos cerrar a un nuevo técnico lo antes posible, pero respetando los tiempos y análisis para tomar una buena decisión", explicó.

Al ser requerido por nombres, Aubert dijo que "no hablo de posibles candidatos. No me parece prudente hacerlo en momentos de negociación".

"Cualquier opción será evaluada por la comisión fútbol para ser aprobada por el directorio. Se consideran elementos económicos, deportivos, y de perfil para dirigir un club con la importancia de la U", expresó.

En la misma publicación se habla de la opción de José Luis Sierra, quien de momento es el principal candidato, aunque también se mencionan los nombres del experimentado Héctor Cúper y del ex delantero de la selección argentina Hernán Crespo.