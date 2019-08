Presidente de Azul Azul y ataque a gerente: Acá hay un seguimiento, es algo planificado

El presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, condenó el ataque sufrido por el gerente de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, Felipe de Pablo, y aseguró que se trata de un ataque planificado, aislado y realizado, eventualmente, por algún grupo descolgado de la barra.

"Desconocemos otros hechos que no sean los deportivos. Estamos pasando un momento difícil, y no habíamos tenido un ataque tan directo contra un ejecutivo nuestro", dijo el dirigente en diálogo con Una Nueva Mañana de Radio Cooperativa.

"Como institución rechazamos esta acción delictual. Lo único que pretenden es amedrentar a Felipe y vamos a tomar las acciones legales correspondientes. Acá hay una razón, hay un seguimiento, es algo planificado", añadió antes de sindicar a eventuales barristas como los protagonistas.

"La barra había tenido un buen comportamiento y a raíz de eso habíamos subido el aforo, entonces, creemos que es un hecho aislado de grupos descolgados de la barra", expresó.

Felipe de Pablo fue atacado la noche de ayer martes en casa de sus padres, en Puente Alto, por desconocidos que reventaron los vidrios de su auto, en el cual además dejaron una corona de flores y un mensaje con amenazas de muerte.