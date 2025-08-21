Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Presidente de Independiente culpa a U de Chile y busca sacar provecho de los graves incidentes

El presidente del club argentino responsabilizó a los hinchas azules y anunció que irán a Conmebol para buscar la clasificación por escritorio.

Foto: Imago Presidente de Independiente culpa a U de Chile y busca sacar provecho de los graves incidentes
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

El partido entre Independiente y U de Chile quedó marcado por la violencia y terminó siendo CANCELADO por decisión administrativa. Tras los disturbios, el presidente del club argentino lanzó duras declaraciones en TyC Sports, asegurando que los únicos responsables son los hinchas azules y que se buscará sancionar al cuadro chileno en la Conmebol.

🔴 ¿Qué dijo el presidente de Independiente tras la violencia?

Néstor Grindetti aseguró que lo ocurrido fue culpa exclusiva de los hinchas de la U de Chile: "Una fiesta terminó en algo lamentable. Un comportamiento lamentable de la gente de la U, nos destrozaron los baños del estadio. Lo que se vio y lo que grabó la Conmebol demuestra que los únicos culpables son ellos", afirmó.

⚖️ Independiente prepara viaje a Conmebol para pedir castigo

El presidente confirmó que la institución viajará a Paraguay para presentar su defensa y pedir que se castigue a U de Chile. "Independiente no ha tenido nada que ver. Vamos a defendernos en todas las instancias posibles. Por lo que se ve en las grabaciones, la Conmebol debe responsabilizar al club chileno", recalcó.

Imagen foto_00000001
Independiente va por el monto económico de clasificar. Foto: Imago

🚑 Hinchas detenidos, heridos y futuro del partido en duda

Según los primeros reportes, hay 90 detenidos, cientos de heridos y dos en estado grave, aunque fuera de riesgo vital. El encuentro, en tanto, quedó en evaluación administrativa, y será la Conmebol la que determine si se reprograma o si se toma una resolución en los escritorios.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad de Chile #Copa Sudamericana

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
