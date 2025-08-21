Presidente de Independiente culpa a U de Chile y busca sacar provecho de los graves incidentes

El partido entre Independiente y U de Chile quedó marcado por la violencia y terminó siendo CANCELADO por decisión administrativa. Tras los disturbios, el presidente del club argentino lanzó duras declaraciones en TyC Sports, asegurando que los únicos responsables son los hinchas azules y que se buscará sancionar al cuadro chileno en la Conmebol.

🔴 ¿Qué dijo el presidente de Independiente tras la violencia?

Néstor Grindetti aseguró que lo ocurrido fue culpa exclusiva de los hinchas de la U de Chile: "Una fiesta terminó en algo lamentable. Un comportamiento lamentable de la gente de la U, nos destrozaron los baños del estadio. Lo que se vio y lo que grabó la Conmebol demuestra que los únicos culpables son ellos", afirmó.

⚖️ Independiente prepara viaje a Conmebol para pedir castigo

El presidente confirmó que la institución viajará a Paraguay para presentar su defensa y pedir que se castigue a U de Chile. "Independiente no ha tenido nada que ver. Vamos a defendernos en todas las instancias posibles. Por lo que se ve en las grabaciones, la Conmebol debe responsabilizar al club chileno", recalcó.

Independiente va por el monto económico de clasificar. Foto: Imago

🚑 Hinchas detenidos, heridos y futuro del partido en duda

Según los primeros reportes, hay 90 detenidos, cientos de heridos y dos en estado grave, aunque fuera de riesgo vital. El encuentro, en tanto, quedó en evaluación administrativa, y será la Conmebol la que determine si se reprograma o si se toma una resolución en los escritorios.

