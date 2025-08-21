Presidente de Independiente culpa a U de Chile y busca sacar provecho de los graves incidentes
El presidente del club argentino responsabilizó a los hinchas azules y anunció que irán a Conmebol para buscar la clasificación por escritorio.
El partido entre Independiente y U de Chile quedó marcado por la violencia y terminó siendo CANCELADO por decisión administrativa. Tras los disturbios, el presidente del club argentino lanzó duras declaraciones en TyC Sports, asegurando que los únicos responsables son los hinchas azules y que se buscará sancionar al cuadro chileno en la Conmebol.
🔴 ¿Qué dijo el presidente de Independiente tras la violencia?
Néstor Grindetti aseguró que lo ocurrido fue culpa exclusiva de los hinchas de la U de Chile: "Una fiesta terminó en algo lamentable. Un comportamiento lamentable de la gente de la U, nos destrozaron los baños del estadio. Lo que se vio y lo que grabó la Conmebol demuestra que los únicos culpables son ellos", afirmó.
⚖️ Independiente prepara viaje a Conmebol para pedir castigo
El presidente confirmó que la institución viajará a Paraguay para presentar su defensa y pedir que se castigue a U de Chile. "Independiente no ha tenido nada que ver. Vamos a defendernos en todas las instancias posibles. Por lo que se ve en las grabaciones, la Conmebol debe responsabilizar al club chileno", recalcó.
🚑 Hinchas detenidos, heridos y futuro del partido en duda
Según los primeros reportes, hay 90 detenidos, cientos de heridos y dos en estado grave, aunque fuera de riesgo vital. El encuentro, en tanto, quedó en evaluación administrativa, y será la Conmebol la que determine si se reprograma o si se toma una resolución en los escritorios.
