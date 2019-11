Presidente de la U: Sabemos de jugadores que han sido amenazados

El presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, comentó el acontecer del fútbol local y aseguró que jugadores de Universidad de Chile han sido amenazados por barristas en una situación que habla de las complejidades que existen para que se reanude el Campeonato Nacional.

"Estamos en una posición crítica y sabemos a través de ellos que han sido amenazados, lo cual quedó reflejado en una conversación sincera donde nos reunimos con el directorio, el plantel y el cuerpo técnico, y en ese sentido como club estamos alineados. Y sabemos quiénes son y cómo han sido afectados. Y les pido que investiguen si hay jugadores de otros clubes en situaciones similares", comentó Navarrete en diálogo con la prensa en el Centro Deportivo Azul.

Ante ello, el dirigente siente que no están dadas las condiciones deportivas para seguir.

"En el Consejo se le preguntó al presidente (Sebastián Moreno) si estaban las condiciones, ante lo cual él manifestó que el Gobierno le había asegurado una dotación que se usaba en tiempos normales y mostró un documento, pero anteriormente le habían ofrecido lo mismo y ya vimos lo que pasó en La Florida", expresó.

"No estamos dispuestos a jugar si hay inseguridad, si hay condiciones dadas por violentistas y que afecte a cualquiera de nuestros estamentos: jugadores, cuerpo técnico, trabajadores, dirigentes", añadió antes de expresar tajantemene su negativa a que el torneo siga con jugadores juveniles.

"Lo descarto de inmediato", expresó el directivo.

Respecto a la postura del Sifup, Navarrete valoró la decisión tomada por los jugadores.

"Nosotros hoy hemos visto que Chile ha cambiado. Hoy hay que contemplar la voz de los jugadores y estar abiertos a escuchar, no podemos trabajar sin contemplar a los jugadores, que son los actores de esto. Hoy debemos tener una visión a largo plazo y el Sifup es parte de esta actividad, y contemplar su opinión, nos guste o no nos guste", comentó.

Navarrete reiteró que buscarán jugar, pero no a cualquier precio: "No estamos dispuestos a jugar sin público, porque los hinchas también son actores importantes, y no podemos estar jugando a escondidas. Jugar así es provocar a la sociedad, porque estaríamos buscando nuestro objetivo a cualquier costo", señaló.

"Si no hay normalidad a nivel país, es muy difícil volver a jugar. Acá todos hablamos del tema económico, pero eso creo debe ser evaluado en la normalidad. Acá hay un problema social, y nuestro fútbol se alimenta de personas de todos los estratos sociales, y de los futbolistas, la mayoría viven en carne propia las precariedades porque vienen de sectores populares", añadió.

Sobre soluciones, Navarrete dijo que "hay que conversar y dialogar para llegar a puerto, no hay que ser orgulloso. Hoy hay que tender puentes, reunirse, hablar. Chile cambió. Hay que mostrar voluntad. Como institución estamos en ese camino".