Rafael Caroca: No dudé seguir en Universidad de Chile, me siento muy cómodo aquí

El volante nacional Rafael Caroca tuvo una temporada muy irregular en Universidad de Chile, ganándose la titularidad sólo en los últimos partidos del año. Pero más allá de eso, el jugador "no dudó en seguir" cuando se le presentó la oportunidad, ya que se siente muy cómodo en la institución.

"Cuando se me presentó la opción de seguir en Universidad de Chile, no dudé, acá me he sentido muy a gusto. Solo me queda responder y conseguir los objetivos", afirmó.

Caroca, de 24 años, no pensó en dejar este año los azules, esto porque el apoyo que le dio el cuerpo técnico, sus compañeros y también el directorio le dio la confianza para seguir luchando por un puesto en la U.

"Estoy muy agradecido por la confianza que me dio el cuerpo técnico, mis compañeros y también el directorio. Estuvieron ahí en las buenas y en las malas, eso lo agradezco", comentó el ex Colo Colo.

También habló sobre la pretemporada de los azules, afirmando que ha sido dura, pero que todos tienen los objetivos claros: "Ha estado muy intensa, pero estamos convencidos de lo que nos planteamos como equipo y lo que quiere el cuerpo técnico".

"Los jugadores que han llegado y los que ya estaban son de muy buena calidad. La competencia será a full", concluyó.