Rafael Caroca: No se me pasa por la cabeza descender con la U

El volante de Universidad de Chile Rafael Caroca se mostró optimista de cara a lo que resta del torneo, pese al mal comienzo de temporada, y afirmó que no están pensando en la opción de perder la categoría.

En conferencia de prensa, el mediocampista indicó al respecto que "no se me pasa por la cabeza el descenso. Confío plenamente en mis compañeros, en esta institución, queda un largo y duro camino, pero estoy claro que lo vamos a lograr".

"Esto se pasa ganando. Podríamos jugar mal y ganar, y a lo mejor no pasaba nada. Estamos expuestos fin de semana a fin de semana al aplauso y a la puteada. Esto se pasa con trabajo", apuntó.

En la misma línea, el ex Deportes Iquique afirmó que en lo que va de torneo "jugamos muy mal. Hay que ser realistas y autocríticos. Esto no puede volver a pasar, la U no se merece este momento. Tenemos que mejorar en todo aspecto, sé que lo vamos a sacar adelante porque tenemos el apoyo de todos".

Sobre el técnico Alfredo Arias, quien aún no consigue una victoria en la banca de los estudiantiles, sostuvo: "Veo muy seguro y preparado al entrenador. Creo que en el clásico no hicimos lo que practicamos en la semana y eso es responsabilidad de todos. Estamos todos con mucho compromiso para sacar adelante la situación".

Por último, se refirió a los cuestionamientos hacia su compañero Jean Beausejour, quien no jugó el clásico frente a la UC por supuestamente no estar recuperado, pero que entrenó sin problemas un día después en el microciclo de la Roja.

"Entrenó con nosotros el viernes y el sábado, y por una lesión no pudo estar. Fue una decisión técnica, pero él no estaba apto para jugar. Para mí, él es una persona admirable y me da pena que sugirieran que hay desconfianza con alguien que tiene logros internacionales y que siempre sacó la cara por Chile", aseguró.