Rafael Dudamel: El fútbol chileno es similar al mexicano, sin tanto equilibrio

El entrenador venezolano Rafael Dudamel se refirió a su experiencia como entrenador de Universidad de Chile, equipo con el que logró clasificar a la Copa Libertadores al quedar tercero del Campeonato Nacional, en un fútbol que dijo que es similar al mexicano y diferente a lo que a él le había tocado ver en su carrera.

"Fue un pedaleo bastante fuerte, pero lo importante es que no estaba solo sino que con un buen equipo. Le di las gracias a los muchachos tras el partido por permitirme liderarles", comenzó diciendo sobre su primera experiencia en Universidad de Chile a Blu Radio de Colombia..

"Hay que saber que los cambios siempre son un poco traumáticos y lo importante era generar tranquilidad y estabilidad. Nosotros desde lo defensivo siempre nos hicimos fuertes, sabiendo que contábamos con buenos elementos ofensivos que nos permitieron fortalecer al equipo en cada línea", agregó.

En esa línea, estimó que "el fútbol chileno es similiar al mexicano, muy golpe a golpe, sin tanto equilibrio. No había visto mucho en mi carrera el 4-2-1-3 que allí se utiliza mucho y no es algo que a mí me identifique. Costó un tiempo que los jugadores asimiliran el cambio de forma, pero terminamos haciéndole tres goles a Unión Española y Antofagasta, el equipo siempre creyó en la consolidación de un sistema que terminó dando resultados".

Asimismo, aseguró que "esta era una prueba para mí. Lo fundamental fue la firmeza y el apoyo de la dirigencia para marcar un punto de quiebre a nuestro favor. Hay que estar muy firme y claro para poder soportar el ejercicio del diregente, algo que los medios aprovechan porque es noticia. Pero nos mantuvimos bien porque en medio de esa tensión uno siempre calibra la respuesta del futbolista, la que fue de total integridad".

Asimismo, contó que intentó contratar a dos jugadores del fútbol colombiano, pero que las negociaciones no fructificaron. "El mercado colombiano es muy interesante para el fútbol suramericano. (Agustín) Palavecino se fue a River Plate, yo puse el nombre de (Cristian) 'Chicho' Arango, de Millonarios, pero ellos querían una venta y no un préstamo. A Carlos Robles queríamos traerlo también, pero los tiempos no daban", expresó.

Finalmente, se refirió a la elección de Martín Lasarte como técnico de la selección chilena. "Estoy muy expectante de cómo pueda reencaminarse la selección, ojalá de muy buena manera. No me corresponde decir si era o no Lasarte, pero espero que le vaya muy bien", cerró.