Rafael Dudamel fue dado de alta aunque no dirigirá duelo de la U ante Everton

El técnico venezolano de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, fue dado de alta luego de sufrir coronavirus, sin embargo, no dirigirá al equipo este domingo en la visita de los azules a Everton.

De acuerdo a lo que informamos en Al Aire Libre en Cooperativa, el entrenador recibió un informe epidemiológico que consignó que entró al país contagiado, por lo que se reduce a 11 días la cuarentena.

Según la misma información, Dudamel se sometió ayer miércoles a un examen PCR que dio negativo.

No obstante, el adiestrador caribeño se mantendrá a la espera de hacer su estreno en la banca azul, dado que aún no llega a Chile su cuerpo técnico, por lo que la dupla de Marcelo Jara y Esteban Valencia estará a cargo del equipo en Sausalito.

Lo que no se descarta es que el ex DT de la selección venezolana vaya a Viña del Mar y presencie in situ el duelo válido por la fecha 20, y pactado para las 19:15 horas del domingo.