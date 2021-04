Rafael Dudamel: Hay gente que se resiste a que un venezolano esté en la U

El venezolano Rafael Dudamel, director técnico de U. de Chile, abordó los cuestionamientos al nivel del equipo y aseguró que su proceso todavía no se puede ver en plenitud. Además, apuntó a que parte de las críticas es por su nacionalidad.

"Hay gente que se resiste a que un venezolano esté en la U, pero no me victimiza en absoluto. Me quedo con la mayoría, que tiene mucho respeto por mí", declaró a ESPN Chile.

Respecto del rendimiento del equipo, explicó que "la consolidación de un plantel no se logra de la noche a la mañana. Hay jugadores que vienen de otros equipos y que requieren de un tiempo de interacción con sus nuevos compañeros".

Dudamel añadió que "llevamos cuatro partidos, no hay un tiempo determinado para la consolidación de un equipo".

En esa misma línea, aseguró que "en muchos partidos quedo tranquilo, pero el equipo todavía no ha alcanzado el nivel colectivo que a mi me deje feliz.

Consultado por el cambio de dueños en la institución, señaló que "me preocupa en lo más mínimo, no tenemos mucha incidencia. Tenemos que preocuparnos nosotros de nuestro rendimiento en la cancha".

La U se prepara para su próximo desafío que será el lunes 3 de mayo contra Santiago Wanderers a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.