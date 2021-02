Rafael Dudamel solicitó un lateral izquierdo: Todavía no estoy conforme con el plantel

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, aseguró que no está conforme con el plantel que se conformó para la temporada 2021 y pidió expresamente un lateral izquierdo para suplir a Jean Beausejour.

"Hablamos con la dirigencia y pedimos un elemento más en el puesto de lateral izquierdo. Necesitamos más profundidad en ese puesto por ese lado, con todo el respeto por Luis Del Pino Mago y Marcelo Morales, porque los objetivos que nos planteamos para esta temporada son ambiciosos. No está cerrado el tema de las incorporaciones", dijo en rueda de prensa en el Centro Deportivo Azul.

"Perdimos por ese lado un elemento valiosísimo como Jean Beausejour. Se había generado una gran oportunidad por la posible llegada de Eugenio Mena, que no se concretó. Sabemos las dificultades de presupuesto y reconociendo el esfuerzo en otras posiciones, pero para tener un equipo balanceado y no sufrir como el semestre anterior, pedí un último esfuerzo por ahí", añadió.

Sobre las salidas de Matías Rodríguez y Beausejour, el venezolano señaló que "era un plan que ya estaba establecido a mi llegada. Es un plan para rejuvenecer el plantel. Por Matías Rodríguez y Jean Beausejor siento admiración. Hice rotaciones con ellos, pero en los momentos importantes de la campaña pude contar con ellos".

También aclaró que no tuvo injerencia en la fallida llegada de Luis Jiménez: "Estoy en la lucha interna de construir. Quiero decirle al 'Mago' Jiménez que no tengo nada que ver con su fallida llegada a la U. No soy yo quien contrata. ¿Cómo no voy a querer tener a Jiménez en el equipo? Sería fantástico, pero no seré escudero de nadie. He tenido poca injerencia en la conformación de este plantel".

Finalmente. respondió a Walter Montillo, quien aseguró que el "llanero" cambió cosas que con Hernán Caputto se estaban haciendo bien: "Yo hablé con él en su momento y dije las cosas a la cara como los hombres. No hablaré de su opinión y el tema está cerrado".

