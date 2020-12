Reinaldo Lenis: Si el profe lo decide, me siento capacitado para ser titular

El delantero colombiano Reinaldo Lenis comentó sus primeras semanas en Universidad de Chile y aseguró que tras estos días se siente capacitado para ser titular en el elenco azul.

"Me he sentido bien, llevó tres semanas acá. He evolucionado y me siento capacitado para ser titular, siempre y cuando el técnico lo decida", dijo Lenis en conferencia de prensa.

"Si buen hace mucho no juego, me he preparado por mi cuenta en Colombia y me he preparado para cuando tuviera la oportunidad de viajar... No es lo mismo que entrenar con un grupo o en un plantel, pero me sirvió y creo que me he sentido bien y espero hacerlo de la mejor manera si me toca", añadió de cara al duelo ante Audax Italiano, este miércoles en la cancha sintética de La Florida.

Lenis comentó el estado de sus compañeros y fue consultado en específico por Pablo Aránguiz.

"Lo he visto muy bien, activo, es bueno técnicamente. No sé qué lesión tuvo, pero se ha ido adaptando muy bien a los trabajos del profe y lo veo con confianza en lo que puede dar", expresó Lenis, quien siente que tiene una dura competencia por un lugar en la ofensiva.

"En la posición donde juego hay jugadores con buena capacidad, muy buenos técnicamente, tengo la virtud de hacerlo por derecha e izquierda, y si bien lo hago más por derecha, si el profe me necesita por el lado izquierdo, también puedo hacerlo. Es una competencia sana, porque hay muy buenos jugadores y el profe decidirá quién está mejor", comentó.

La U visitará a los itálicos este miércoles 9 a las 18:30 horas.