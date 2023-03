Renato Cordero y duelo de Copa Chile: Sabemos que tenemos la responsabilidad de ganar

El mediocampista de Universidad de Chile Renato Cordero comentó la llave de Copa Chile ante Chimbarongo FC y aseguró que el cuadro azul tiene la responsabilidad de ganar el partido a disputarse la próxima semana en Valparaíso.

"Sabemos que tenemos la responsabilidad de ir ganarlo. Sabemos que somos favoritos y trabajamos semana a semana para demostrarlo", dijo Cordero en declaraciones a los canales oficiales del club.

Cordero fue uno de los buenos valores que jugó ante River Plate el sábado pasado, por lo que comentó su participación en el mediocampo estudiantil.

"Me he sentido bien, me he estado entrenando. He estado luchando por un puesto y ese día mis compañeros y el 'profe' me dieron la confianza. Quedé feliz porque pudimos competir y yo mostrar lo que venía entrenando", expresó el jugador de 19 años.

La U venció este jueves a Santiago Morning por 3-1 algo que fue valorado por Cordero.

"Por momentos buscamos hacer nuestro juego. Era un buen rival de buen juego, nosotros hicimos lo que estamos trabajando y ganamos, y eso es importante porque estos partidos son importantes porque nos sirven a todos, nos mantenemos todos en competencia, crecemos, luchamos por un puesto y nos sirve para sumar confianza", expresó Cordero, quien asoma con opciones de titularidad dado que Emmanuel Ojeda está suspendido.