René Orozco: Carlos Heller creía que la U era como administrar Falabella

El ex presidente de Universidad de Chile René Orozco criticó el accionar del saliente timonel de Azul Azul Carlos Heller como administrador de la concesionaria y sostuvo que estar al mando de un club es muy distinto a una empresa de retail.

"Heller es una víctima de todo esto. No es muy inteligente, claro, pero él termina embarrándola porque por su afecto a la U, creía que esto era como administrar Falabella y la U no es Falabella, ni ninguna empresa de ese tamaño", señaló a Publimetro.

Para el nefrólogo, "el fútbol es una actividad social que debe tener el corazón de la gente al lado, no sólo la plata, porque la plata no soluciona los problemas. Después, al tratar de ser más de lo que son, compran y compran jugadores en su etapa final y se produce esto".

También Orozco repasó a José Yuraszeck, quien dijo de forma indirecta que él fue uno de los responsables por llevar a la U a la quiebra: "A nosotros nos sacaron el patrimonio al declararnos en quiebra y por eso no sé por qué Yuraszeck alega, la única persona condenada por temas ilegales es él y quizá no quiere recordar su pasado, pero no me comparo con ese individuo".

Además habló sobre las supuestas amenazas de muerte a Carlos Heller y señaó que "a mí jamás me amenazaron, jamás me generaron situaciones de riesgo ni nada. La gente tiene un sentido poco desarrollado de esto, pero cuando el pueblo ataca, es porque tiene un diagnóstico y no va a cambiar, aunque vendan a la U a Malasia o a cualquiera, eso va a ser peor todavía".

"Yo creo que debería dar por perdida la plata, irse y entregar la U a su dueño, la Universidad de Chile", complementó para cerrar hablando sobre Johnny Herrera.

"Johnny Herrera nos ha dado él solo algunos títulos, con atajadas memorables. Él lleva a la U en el corazón y me alegro que existan jugadores así", remató.