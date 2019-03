Réplica del terremoto en la U afectó a Colchagua: Se suspendió su partido por la "noche huasa"

El club azul comunicó a su par de la Segunda División que por su complicado presente no podrá cumplir con el compromiso.

Debido al alborotado presente de Universidad de Chile, que este sábado perdió frente a Universidad de Concepción y tuvo la dimisión de su presidente Carlos Heller, el partido amistoso del que estaba pactado con Deportes Colchagua para este 20 de marzo quedó suspendido.

Así lo informó por redes sociales el "Chagua", que dio cuenta de una misiva de la U en la que se comunicó la decisión de no participar en la "noche huasa".

"Hoy domingo a las 11:12 am recibí un escrito de la dirigencia de Universidad de Chile, donde se informa que debido a los acontecimientos ocurridos en los últimos días han tomado la decisión de no viajar a la ciudad de San Fernando, por lo que no podrán cumplir con el acuerdo pactado de disputar la "noche huasa" del miercóles 20 de marzo", fimó Jorge Salazar, presidente de Deportes Colchagua.

Pese a que el cuadro de la Segunda División lamentó la situación, aseguró que ya trabaja para encontrar un nuevo rival ante el que pueda presentar a su plantel 2019.