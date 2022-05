Representante de la casa de estudios U. de Chile en Azul Azul: Clark no ha andado bien, debe asesorarse

Andrés Weintraub, representante de la casa de estudios Universidad de Chile en el directorio de Azul Azul, criticó la gestión de Michael Clark en la presidencia de la concesionaria, y lo invitó a rodearse de personas especializadas en lo deportivo.

En diálogo con El Mercurio, Weintraub expresó: "Hasta ahora no ha andado bien, esperamos que esto cambie, pero para eso tiene que escuchar y asesorarse con gente especializada y no definir las cosas entre una o dos personas".

"Sería positivo que se amplíe el rango de toma de decisiones. Las últimas declaraciones de Michael Clark son oportunas y entiendo que habrá un cambio, porque los resultados a todas luces no son buenos. Quiero creer que las decisiones se empezarán a tomar bien y de manera más participativa", añadió sobre lo que considera un problema en la administración.

"La decisión de sacar a Luis Roggiero la tomó Clark, quizás se asesoró con alguien, pero el resto del directorio no participó. No es bueno que una sola persona decida todo. Debe existir una comisión fútbol, con personas identificadas con la U. Hace bien contrastar opiniones, lo que ahora no pasa", agregó.

Sobre la salida del ecuatoriano, profundizó: "Es lamentable, porque había sido todo un proyecto basado en Roggiero. Que el gerente deportivo no haya resultado y se vaya tan rápido no es menor. Vuelve todo a cero, es un traspié muy duro".

También habló sobre el término del ciclo del entrenador Santiago Escobar: "Se le dio bastante tiempo y cuando las cosas no andan en el fútbol hay que cortarlas, no se puede esperar demasiado".

El dirigente no quiso dejar atrás una crítica a la forma de gestión en la U: "Esta estructura de un fondo de inversión que controla al club no es la que nos gusta, porque no tiene una mayor relación con la U. Nos gustaría una estructura mucho más ligada a los hinchas, a la Universidad. Es lo que hay y mientras esto no cambie tenemos que trabajar dentro de esa estructura".

Finalmente, se metió en lo deportivo: "Lo normal sería que este equipo de la U, con los refuerzos que lleguen, entre a una copa y no esté preocupado por el descenso. Eso es lo mínimo que uno espera, cualquier otra cosa es un fracaso. Hay que mirar el costo de la plantilla de la U en comparación con otros clubes y lo mínimo es ir a la Sudamericana. Estar entre los ocho primeros no es nada del otro mundo. Es inaudito que tengamos que estar pensando en no descender".

La U se ubica en la undécima posición del Campeonato Nacional, con 14 puntos, cuatro sobre el umbral del descenso. El último sábado cayó por 2-1 ante Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.