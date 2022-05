Representante de Luján: Nos dijeron que Miranda lo convocará, decidiremos su futuro tras la primera rueda

Luis Grillo, representante de Nahuel Luján, aseguró que está esperando la consideración del técnico Sebastián Miranda sobre su jugador para tomar una decisión sobre el futuro del argentino.

Grillo dijo en La Tercera: "(Manuel) Mayo (gerente deportivo interino de la U) me dijo que el entrenador (Miranda) lo tiene en cuenta y que tendrá alguna convocatoria en los próximos partidos, por lo que tomaremos una decisión para el futuro después que se acabe la primera rueda. Hoy está entrenando esta con muchas ganas y tiene las ansias de demostrar lo que puede dar en el campo de juego".

Además, añadió que "La semana pasada hablé con (Luis) Roggiero (ex director deportivo de los universitarios) y me permití decirle que se había equivocado feo con Nahuel. El me reconoció que se equivocó con apartarlo".

Luján tiene contrato hasta finales de 2023, aunque partirá si no ve reflejado en citaciones el trabajo que está haciendo en el Centro Deportivo Azul.