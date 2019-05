Representante de Montillo: Es primordial que llamen en el corto plazo si en la U lo quieren

El representante del volante argentino Walter Montillo, Sergio Irigoitia, afirmó que si Universidad de Chile quiere contar con los servicios del futbolista, es "primordial" que lo contacten cuanto antes, porque de lo contrario "cuando llamen va a ser tarde".

"La situación de Walter es Tigre, es lo que se ve, le están sobrando propuestas de clubes de Argentina y Brasil. En Chile empezó a sonar que la U. de Chile lo quiere, pero conmigo nadie se comunicó", dijo Al Aire Libre en Cooperativa.

"En la parte económica, no puedo decir nada porque nunca hablamos de nada con la U de Chile, no es un tema que se habló ni nada. Lo primordial es si llaman, que sea en el corto plazo, porque si no llaman en el corto plazo, cuando llamen va a ser tarde", advirtió.

Además agregó que "la situación con Walter la conocen, siempre quiso volver a U de Chile, pero la dirigencia nunca lo consideró o tuvo en cuenta, incluso en momentos en que quería volver nada más por terminar su carrera ahí. Sé que cambió la dirigencia en la parte deportiva, las personas que están son personas que Walter aprecia".

Ahora "tengo avanzadas las negociaciones con Tigre, es el club que nos abrió las puertas y nos dio la posibilidad de estar donde estamos. A la brevedad si no tengo contacto con gente de la U, en el término de una semana o una semana y media estaremos cerrando algo con Tigre o con cualquier otro club, pero no queremos demorar eso".

El jugador habló el martes en ESPN y señaló que lo llamaron desde Azul Azul, pero "tendrán que esperar" por el trato que le dieron los dirigentes del club.