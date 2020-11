Representante de Montillo: Walter está dolido y en un 90 por ciento fuera de la U

Sergio Irigoitía, representante de Walter Montillo, sigue encendiendo las alarmas respecto a la renovación del volante en Universidad de Chile y en esta ocasión aseguró que el jugador tiene muchas posibilidad de marcharse.

En diálogo con el El Mercurio, Irigoitía dijo que "Walter fue a la U por la gente, no por plata ni otra cosa. Ha hecho varios goles, participó en otros doce, arrastra un nivel excelente, ¿y tienen que evaluarlo? No se entiende. Esperar una evaluación a su edad (36 años) no nos gusta y a él tampoco, no lo entiende. Al jugador le duele todo este manejo de la U sobre su renovación. Me llamaron de Brasil, de la Major League Soccer y de clubes argentinos y vamos a evaluar esas propuestas".

Además, añadió que "creo que no hay interés del club. Allá pareciera que miran el fútbol de otra manera. Walter no se merece esto. De afuera uno ve la situación y siente que está en un 90 por ciento fuera de la U, pero siempre dependerá del jugador. Esperamos poder conversar con los dirigentes porque nunca pensamos que íbamos a tener esta devolución. Es raro todo, pero tengo claro que la decisión final la va a tener Walter".

En la misma línea, siguió afirmando que "quiere seguir en la U, el afecto que tiene por la gente, del hincha, no lo va a tener en otro lado, pero no creo que lo haga bajo estas condiciones que se imponen, porque él tiene que organizarse junto a su familia con el tema escolar de los chicos, por ejemplo. De última tiene una vida organizada acá en Argentina y si bien no es lo que tiene en mente, puede darse por lo que le está pasando en la U. Por suerte está en un momento en que puede elegir".

Finalmente, sobre algunos aspectos del contrato, el agente expresó que "no firmamos ninguna cláusula, Walter es tan caballero que no quiere que se le renueve automáticamente, si cumple una cantidad de minutos, sino que espera ser evaluado y valorado por su rendimiento, pero en tiempos que sean favorables para ambas partes. Esperar tres semanas más es muy tarde para los tiempos que maneja el jugador junto a su familia", recalcó en el cierre.