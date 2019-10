Riquelme y el momento de la U: No reina la tranquilidad, pero estamos fuertes y unidos

El ex Palestino y Audax Italiano señaló además que ante Iquique será una "final".

El delantero de Universidad de Chile Marcos Riquelme se refirió al delicado momento de su escuadra, en zona de descenso en el Campeonato Nacional, destacando la importancia del duelo de este jueves ante Deportes Iquique y la "unidad" que existe en el vestuario.

Riquelme, en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, aseguró que en el camarín "no reina la tranquilidad. Te diría eso si es que estuviéramos salvados. Estamos conscientes de que estamos en una posición muy incómoda, pero no podemos estar tristes en todos los entrenamientos y pelear con los compañeros".

"Este es el momento donde más fuertes y unidos debemos estar y lo estamos. Se vio ante Cobresal y así deben ser todos los partidos para sumar todos los puntos que podamos, que es lo que más queremos", sostuvo el ariete de los "azules".

Sobre el trascendental encuentro frente a Iquique de este jueves, en el que la U puede salir de zona de descenso con un triunfo, señaló que "es la primera de las siete finales que tenemos y la vamos a tomar con la mayor precaución posible. No vamos a especular. No hay margen de error y tenemos que salir a jugar el partido como lo hicimos ante Cobresal".

A propósito de este último duelo ante los "albinaranjas" y su importante gol sobre el final, el ex Palestino y Audax Italiano dijo que "gracias Dios logramos darlo vuelta y hacer notar el trabajo que hicimos con el 'profe' en la semana. Salimos muy contentos del estadio. Además, fue una alegría inmensa poder desahogarme marcando un gol y dándole alegría a la gente".

Sobre su relación con Caputto, Riquelme agregó que "con Hernán nunca hubo ningún tipo de problema, más allá de que salí del equipo desde su llegada. Él ha visto jugadores que estaban mejor que yo futbolísticamente, desde ahí me puse a trabajar, fui muy paciente y este fue el partido".

Otor tema importante que analizó el atacante universitario fue la disputa entre Fernando De Paul y Johnny Herrera en la portería del equipo: "Tenemos dos excelentes arqueros, se entrenan cada día como si fuéramos jóvenes de 20 años para jugar todos los partidos", comentó.

Finalmente, el trasandino repasó la dolorosa derrota ante Colo Colo en el Superclásico en el Estadio Monumental y aseveró que "venimos jugando de buena manera. No todo el partido y todos los partidos, porque o si no los resultados serían otros. El primer tiempo ante Colo Colo fue muy bueno y no pensamos en cómo se iba a dar el trámite del partido. Pecamos de inocentes porque un empate nos servía de mucho y debimos administrarlo".

El duelo de la U ante Iquique será este jueves a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Nacional.