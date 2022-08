Rivarola: No le veo ningún sentido a que se vaya un equipo grande a la B

El ídolo de Universidad de Chile Diego Rivarola expresó que bajo su criterio no tendría sentido que el cuadro "laico" baje a Primera B para llevar adelante una eventual "refundación", como lo hizo River Plate en Argentina hace algunos años.

"Puedes refundarte en Primera División, me parece que el camino es otro. No le veo ningún sentido a que se vaya un equipo grande a la B, en este caso la U al descenso, para nada, ¿a quién?, para quien puede ser bueno ¿para la prensa? Tema para la prensa puede ser", dijo a ESPN.

"Para los demás... no me digas que al hincha, al mismo fútbol, a los clásicos, a la televisión, a todos les conviene que un equipo grande este en Primera", siguió

En ese escenario dijo que la U requiere refundarse "ahora, cuando termine el campeonato, pero no necesariamente en la B, porque después estás diez años en la B y la refundación se te fue al carajo. Para mí no es la solución irse a la B. No es bueno para el fútbol".