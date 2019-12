Rodrigo Goldberg confirmó interés de Universidad de Chile por Joaquín Larrivey

Rodrigo Goldberg, director deportivo de Universidad de Chile, confirmó el interés del equipo por contar con el delantero Joaquín Larrivey, actualmente en Cerro Porteño, para la temporada 2020.

"Es uno de los jugadores por los que hay un interés. La secretaría técnica está analizando los costos y otros temas", indicó el "Polaco" en El Mercurio.

De todas formas, Goldberg prefirió ser mesurado y agregó: "Recién después de evaluar esa información podríamos enviar una oferta formal".

Por otro lado, el agente de Lavirrey, Daniel Dos Reis, aseguró que están dispuestos a participar en la liga chilena: "Nosotros no nos cerramos. La liga chilena me parece súper interesante y la U es un club muy importante, obviamente los vamos a escuchar".

"La liga chilena me encanta y a Joaquín también. Eso sí, no me parece respetuoso hablar de algo que no es concreto, por respeto a la gente de Cerro Porteño, que se portaron muy bien también con nosotros". concluyó Dos Reis.