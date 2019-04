Rodrigo Goldberg encabeza lista de candidatos para cargos directivos en Universidad de Chile

El próximo lunes 22 de abril, Azul Azul tendrá su junta de accionistas y reunión de directorio, donde se elegirá a los nuevos nombres que dirigirán el destino de la concesionaria. En ese marco, aparecen candidatos para asumir nuevas labores, destacando el nombre de Rodrigo Goldberg, ex jugador de Universidad de Chile y actual comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa.

El "Polaco" de momento está de vacaciones de sus labores en Cooperativa y Fox Sports, y congeló su participación en La Tercera. No obstante, él confirmó a nuestro programa que es efectiva su candidatura para asumir la secretaría técnica de la institución.

Este cargo directivo es importante, pues tiene que supervisar las divisiones menores y las contrataciones del primer equipo, entre otras funciones.

En esa reunión de directorio, Goldberg deberá presentar una minuta con un proyecto deportivo, y serán los nuevos dirigentes los que decidirán si se queda con el cargo.

Otro de los nombres que suenan para integrar la dirigencia de la U es León Cohen, ex arquero y cercano a Carlos Heller; y Jorge Burgos, ex ministro de Estado y amigo personal del empresario.

Burgos, en diálogo con CNN Chile, se refirió a la chance de llegar a Azul Azul y dijo desconocer lo que ocurrirá en la reunión de directorio, aunque si comentó sobre el mal momento del club:

"Me voy a remontar más atrás. El error fundamental de este ciclo fue haber sacado a Martín Lasarte. Bajó el apuro, la ansiedad, traer a alguien del estilo de Sampaoli y llegó Beccacece. Tenemos plantel para salir de esta situación, pero no para pelear campeonato. No sé si se reforzó, sino que contrató", sentenció.